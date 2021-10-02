Казанский «Зенит» стартовал в чемпионате России с победы

В первом туре чемпионата российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» обыграл в Красноярске «Енисей» со счетом 3:0, уложившись за полтора часа.

Любопытно, что в Красноярске два дня подряд играли казанские команды — вчера регбийному «Енисею» проиграла «Стрела», а сегодня «Зенит» отомстил за земляков, уверенно обыграв волейбольный «Енисей».

Игру в Красноярске казанцы начали в следующем составе: Александр Волков, Бартош Беднож, Дмитрий Волков, Майка Кристенсон, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев.

В первой партии хозяева сопротивлялись вплоть до середины сета — 7:7, 11:12. Но постепенно и неторопливо казанцы стали дожимать красноярцев. Отметился эйсом Кристенсон, 8:10, крепкий блок — 12:15. Так дело дошло до концовки, где хозяева бились до последнего — 21:24 после эйса «Енисея». Но подача в аут, партия — 21:25.

Во втором сете «Зенит» сразу взял быка за рога. Три подряд эйса от Бедножа — 2:6. Эйс от Михайлова — 11:20. Вошли в игру Денис Земченок и Роман Порошин, дав отдохнуть Михайлову и Кристенсену. Земченок и завершил партию, сначала мощной атакой, а потом и эйсом — 15:25.

Еще упорнее получилась третья партия — 6:6. И вновь с середины сета «Зенит» стал уверенно уходить в отрыв — 11:15. Андрей Сурмачевский сменил Дмитрия Волкова. Эйс Михайлова — 14:19. Сибиряки вновь бились до последнего — 18:21 после эйса «Енисея». Но серия фирменных атак в исполнении Бедножа завершила партию и матч — 21:25.

Во втором туре 10 октября казанцы сыграют в Санкт-Петербурге с «Динамо» из Ленинградской области.

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (21:25, 15:25, 21:25).