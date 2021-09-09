Казанский «Зенит» одержал вторую победу в Кубке России

«Зенит-Казань» одержал вторую победу на предварительном этапе Кубка России в Оренбурге. Сегодня казанцы обыграли новоуренгойский «Факел» со счетом 3:0.

Игру казанцы начали в таком составе: Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Дмитрий Щербинин, Алексей Кононов, Денис Зеченок и либеро Михаил Каштанов. В первой партии практически с самого начала казанцы стали уходить вперед, с 8:7 рывок на 14:7. Тренерский штаб «Зенита» бросил в бой молодых Михаила Лабинского, Олега Терентьева, Дениса Литвинова из «Академии-Казань» в компании с опытнейшим Юрием Бережко. Парни не подвели, партия за казанцами, 25:16.

Во втором сете долгое время на площадке соблюдалось равновесие — 6:6, 10:10, 12:12, 16:16, 20:20. И лишь в концовке казанцам удалось перехватить инициативу — 22:20, вырвав победу в сете, 25:21.

Примерно так же развивались события и в третьей партии — 5:5, 10:10, 15:15. Ни одной команде не удавалось вырваться вперед, 20:20.

И снова в концовке казанцам удалось нанести решающий удар — 22:20, вырвав победу в партии и матче, 25:23.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

11 сентября казанцы сыграют «Нефтяником» (Оренбург).