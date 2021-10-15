Казанский «Зенит» одержал третью победу подряд

В третьем туре чемпионата российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» в Сургуте обыграл «Газпром-Югру» со счетом 3:0.

Казанцы продолжают лидировать в чемпионате, выступая без потерь и не проиграв пока ни одного сета. Сегодня в Сургуте гости начали матч в следующем составе: Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев.

В первой партии казанцы сразу сделали приличный рывок — 1:5, очень мощно работал блок «Зенита». Но сибиряки не сломались, игра пошла равная — 8:9, и лишь к середине сета гости постепенно стали уходить вперед — 11:14, 14:20. В итоге казанцы уверенно выиграли этот сет, 16:25.

Еще более упорной получилась вторая партия — 5:5, 10:10. Эйс Кононова — 11:14, но «Газпром-Югра» постоянно настигал «Зенит», 16:16. А затем хозяева сделали приличный рывок — 20:17, набрав подряд четыре очка. Гости быстро сделали выводы, изменив счет на 20:22 за счет трех блоков подряд. Эйс Бедножа, атака Михайлова, партия — 21:25.

В третьей партии «Зенит», не откладывая дела в долгий ящик, сразу стал уходить в отрыв — 3:7 после эйса Дмитрия Волкова. Вновь нельзя не отметить очень надежный блок казанцев — 8:16. При счете 11:18 лидеры гостей получили заслуженный отдых. Дмитрия Волкова заменил Андрей Сурмачевский, Кристенсона — Денис Земченок, Михайлова — Роман Порошин. Эти замены позволили сургутянам немного подтянуться, 15:20, но не более того. «Зенит» уверенно дожал соперника, 19:25. Третья подряд победа казанцев.

В следующем туре 23 октября в Нижнем Новгороде казанцы встретятся с АСК.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (16:25, 21:25, 19:25).