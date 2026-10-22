Казанский «Зенит» обыграл «Оренбуржье» на выезде во втором туре Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня во втором туре мужской волейбольной Суперлиги «Оренбуржье» на своей площадке принимали казанский «Зенит».

Подопечные Алексея Вербова сразу показали,что приехали с серьезными намерениями и закрыли первый сет достаточно легко – 13:25.

Больше казанцам пришлось потрудиться в партиях 2 и 3ю но победу добыли – 24:26, 26:28. Итоговые 0:3 в пользу «Зенита».



Следующий матч казанский клуб сыграет против «Динамо-ЛО» 25 октября.

