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На главную ТИ-Спорт 1 октября 2026 21:01

Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на домашнем этапе Кубка легенд

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Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на домашнем этапе Кубка легенд
Фото: zenit-kazan.com

Сегодня в Казани в рамках второго тура группы «Б» Кубка легенд местный «Зенит» в Центре волейбола принимал новосибирский «Локомотив».

Первая партия осталась за парнями Пламена Константинова – 20:25. Но потом казанский клуб включился – 26:24, 25:21. В четвертой партии хозяева поставили эффектную точку – 25:18. Как итог – 3:1.

Таким образом. подопечные Алексея Вербова взяли реванш за поражение в первом круге.

Добавим, завтра казанский «Зенит» сыграет с «Динамо-ЛО»

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