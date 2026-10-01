Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на домашнем этапе Кубка легенд

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня в Казани в рамках второго тура группы «Б» Кубка легенд местный «Зенит» в Центре волейбола принимал новосибирский «Локомотив».



Первая партия осталась за парнями Пламена Константинова – 20:25. Но потом казанский клуб включился – 26:24, 25:21. В четвертой партии хозяева поставили эффектную точку – 25:18. Как итог – 3:1.

Таким образом. подопечные Алексея Вербова взяли реванш за поражение в первом круге.



Добавим, завтра казанский «Зенит» сыграет с «Динамо-ЛО»