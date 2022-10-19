Казанский завод современной упаковки выставили на торги за 376 млн рублей

Казанский завод современной упаковки (КЗСУ) выставили на публичные торги. Соответствующая информация размещена на сайте Российского аукционного дома.

В лот входят одноэтажное здание производственно-складского назначения с встроенным двухэтажным офисом площадью 6,5 тыс. кв. метров, земельный участок площадью 8,8 тыс. кв. метров, линии по производству тканого полипропиленового рукава и мешков.

Начальная цена лота составляет 376 млн рублей, минимальная стоимость – 300 млн рублей.

Казанский завод современной упаковки (КЗСУ) был первым в России предприятием по производству полипропиленовых ламинированных клапанных мешков коробчатого типа.