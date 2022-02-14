Казанский завод синтетического каучука выплатил 3 млн рублей долгов по зарплате

Казанский завод синтетического каучука частично погасил задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности ОАО «Казанский завод синтетического каучука» перечислило 405 сотрудникам 3 млн 96 тыс. рублей.

В министерстве заверили, что «во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами» продолжают работу «по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанский завод синтетического каучука планирует завершить реструктуризацию долгов.

В июле 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом из-за сложностей, связанных с отзывом лицензии банка «Спурт» и последующим банкротством кредитной организации.

Вместе с тем Министерству промышленности и торговли Татарстана совместно с основным кредитором предприятия — госкорпорацией «ВЭБ.РФ», Минпромторгом России и конкурсным управляющим удалось сохранить деятельность на предприятии. Для КЗСК был найден стратегический партнер — холдинг «Промышленные технологии» (потребитель продукции завода, обладающий опытом в производстве и поставках продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса).