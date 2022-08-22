Казанский завод получит льготный займ в 200 млн рублей для выпуска деталей авиамоторов

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем на 200 млн рублей для компании «Промтех-Казань» для организации производства деталей для гражданских авиадвигателей. Средства займа пойдут на закупку высокотехнологичного оборудования. Общий бюджет проекта составит 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

«После выхода на полную мощность предприятие обеспечит необходимое количество изделий трубогибочного и механического производства для двигателей АН-124, Л-410, УТС-800, ИЛ-76, МС-21», – сообщили в фонде.

Локализация производства составит 100%, в процессе будет использоваться только российское сырье. Потребителями продукции выступают «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», Уральский завод гражданской авиации, Казанский вертолетный завод, «Авиастар-СП» и «Протон-ПМ».

В процессе изготовления планируется использовать методы 3D-моделирования, что позволит не только изготавливать трубопроводы по электронным математическим моделям, но и в дальнейшем сократит затраты времени, трудовых и материальных ресурсов при монтаже трубопроводов на изделии. В ходе реализации проекта будет создано 65 рабочих мест, из них 12 высокопроизводительных.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.