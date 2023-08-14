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Происшествия 14 августа 2023 17:30

Казанский застройщик, продавший квартиру проверяющему по дешевке, оштрафован на 10 млн

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В Казани застройщика «Мирострой» оштрафовали на 10 млн рублей за коррупционное правонарушение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установило надзорное ведомство, в январе 2022 года замдиректора фирмы-застройщика передал руководителю Северо-Западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции государственного строительного надзора РТ двухкомнатную квартиру.

Руководителю контролирующего органа по заниженной стоимости передали помещение в селе Усады за сокрытие допущенных застройщиком нарушений и введение квартиры в эксплуатацию.

По данному факту в отношении застройщика возбудили дело о незаконном вознаграждении от имени и в интересах юрлица. Предприятие оштрафовали на 10 миллионов рублей.

#Прокуратура РТ
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