Воспитанник «Ак Барса» Динар Хафизуллин перешел в «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» и питерский СКА произвели обмен. Уфимский клуб получил защитника Динара Хафизуллина, а в обратном направлении отправился форвард Михаил Воробьев, сообщает пресс-служба СКА.

32-летний Динар Хафизуллин в минувшем сезоне провел 57 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +14. Он является воспитанником казанского «Ак Барса», который очень хотел вернуть Хафизуллина на родину.

По словам генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина, «Ак Барс» был на постоянной связи с защитником и его агентом. Но СКА решил усилить главного конкурента казанцев — уфимский «Салават Юлаев».

Как признался Валиуллин в разговоре с корреспондентом «Татар-информ», если бы СКА выиграл казанский турнир Кубок чемпионов, то Хафизуллин наверняка бы перешел в «Ак Барс». Но в финале Кубка чемпионов «Ак Барс» обыграл СКА.