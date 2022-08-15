Казанский ЗАГС назвал самые редкие и популярные детские имена

Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе, с 8 по 14 августа, детям жители столицы Татарстана.

Самыми редкими среди имен, которыми нарекли казанских новорожденных, оказались мужские Сафар, Богдан, Иван и Марс, а также женские Ясмила, Алиана, Кира и Теона.

Наиболее же популярными у родителей маленьких горожан стали такие мужские имена, как Тимур, Адель, Матвей и Макар, и такие женские, как Ева, София, Алина и Аделина.

Всего в Казани за неделю родились 352 ребенка: 166 девочек и 186 мальчиков. Минимальный вес ребенка при рождении равнялся 800 граммам, а максимальный — 5230 граммам. «За этот же период <…> зарегистрировали свой брак 412 пар», — уточнили в ЗАГСе.