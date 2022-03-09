Казанский юношеский лыжный марафон состоится 19 марта

На стадионе «Локомотив» 19 марта состоится 47-й Казанский юношеский лыжный марафон. К нему допускаются учащиеся спортивных школ 2004-2012 годов рождения, прошедшие медицинский контроль, допущенные врачом и имеющие страховой полис. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Комитета по физической культуре и спорту исполкома Казани Альберт Салихов.

«Забеги будут проводиться на дистанции 5, 10, 20 и 30 километров. Каждый участник на финише получит медаль, а также будет организовано спортивное питание на дистанции и горячее питание после финиша», – отметил он.

Марафон пройдет в свободном стиле. Старты запланированы с 10:00. Ориентировочное время награждения – 13:00.