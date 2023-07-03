Казанский яхтсмен представил свою книгу о кругосветному плавании «Трусцой по океану»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня на летней площадке Национального музея Татарстана презентовали нон-фикшн «Трусцой по океану», посвященный кругосветному плаванию казанского яхтсмена Алмаза Алеева. На встрече казанцы смогли не только задать вопросы легенде парусного спорта Татарстана, но и пообщаться с членами его команды.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Мы являемся пионерами международных морских походов под парусами. В 1991 году был совершен первый такой поход. После этого в 1993 году я вместе с товарищами при финансовой поддержке тогдашнего Премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова затеял путешествие вокруг Европы. Мы стали первыми, кто осмелился на такой шаг», – рассказал Алмаз Алеев.

Легенда парусного спорта Татарстана и руководитель парусной школы республики воспитал тысячи яхтсменов. Ученики считают его образцом целеустремленности, силы и бодрости духа. Эти качества капитан яхты «Милонга» в очередной раз подтвердил в кругосветном путешествии в 2020 году.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Книга уникальна тем, что она популяризирует парусный спорт не только в Татарстане, но и за его пределами. При этом это не художественная литература, книга посредством живых чувств и эмоций передает реальный опыт человека, который прошел кругосветку. Думаю, она будет интересна каждому, поскольку издание по-новому открывает океанское плавание», – поделилась директор по развитию яхтенного туризма и парусного спорта РТ Кристина Бахтиарова.

Кругосветное путешествие Алеев планировал около 20 лет – в 1980 году он начал ходить на небольшой яхте и принимать участие в регатах. По его словам, несмотря на пандемию, к кругосветному плаванию удалось подготовиться в течение года.

Обойти земной шар яхтсмену вместе с помощником Ильфатом Миннибаевым и боцманом Вилем Сагитовым удалось за девять месяцев – плавание приурочили к столетию со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Рассказанная Алмазом Алеевым история кругосветки легла в основу книги журналиста Олега Карякина. Он также присутствовал на презентации произведения и рассказал собравшимся об истории возникновения идеи издания до творческого воплощения.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поскольку по профессии я журналист, то как ни странно, история книги началась с написания небольшой статьи о кругосветном путешествии Алеева. Затем мне предложили написать о таком знаковом событии, и я не смог пройти мимо. Поэтому мне пришлось стать четвертым членом экипажа и описать максимально точно и достоверно о плавании», – отметил Карякин.

Книга «Трусцой по океану» содержит многочисленные фотографии, сделанные на борту яхты во время знаменательного путешествия. Тираж у нее небольшой – порядка 300 экземпляров.

В этот день также состоялась торжественная передача предметов из кругосветного путешествия команды Алмаза Алеева в фонды Национального музея Татарстана – радиоприемник и флаг 100-летия образования ТАССР. Экспонаты дополнят ряд предметов, уже переданных яхтсменом в музей в 1993 году.