Казанский художник создаст в Альметьевске мурал — мальчика с картонным домиком на голове

Фото: Антон Селезнев / Предоставлено паблик-арт программой «Сказки о золотых яблоках».

Казанский художник Рустам Qbic создает в Альметьевске диптих — единую настенную роспись, которая располагается одновременно на двух стенах и связана единой концепцией и темой. Мурал появится на доме №23 по улице Рината Галеева к концу сентября.

«Рустам Qbic нарисовал первый фасад и приступит ко второму в сентябре. Темой работы стала забота, она была предложена нашей кураторской программой „Сказки о золотых яблоках“. Эта тема отсылает к тому, что мы делаем наш заключительный год и передаем всё сделанное местным жителям, заботясь о них», — рассказала «Татар-информу» куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Анна Ветошкина.

Главный герой мурала — мальчик с картонным домиком на голове, запускающий воздушного змея. На первом фасаде изображен он сам, на другом — компания его друзей и змей, тоже сделанный из картона.

Простые вещи в безграничной детской фантазии часто обретают волшебное значение. Обычный картон становится и метафорой внутреннего мира ребенка (домик на голове), и материалом для игр и развлечений, превращаясь в воздушного змея. Образ человека с домиком вместо головы зародился у художника еще во времена пандемии, когда люди были ограничены пространством собственного жилища. Работа посвящена «внутреннему ребенку» и «внутреннему миру».

Новый сезон «Сказок о золотых яблоках» станет заключительным, завершая пятилетнюю совместную программу компании «Татнефть», бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга. «В этом году мы пригласили разных художников и скульпторов. К концу сентября все монументальные настенные росписи будут готовы», — подытожила собеседница агентства.

Рустам Qbic — уличный художник, иллюстратор и график. Он родился в городе Камские Поляны, живет и творит в Казани. Его муралы можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Выксе, Дербенте, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Перми, Стамбуле. В своих работах художник создает собственный поэтический мир, полный философских образов.