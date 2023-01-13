Казанский хоспис и Фонд Анджелы Вавиловой выиграли гранты на развитие паллиативной помощи

Казанский хоспис и Фонд имени Анжелы Вавиловой выиграли президентские гранты на развитие паллиативной помощи. Деньги, а это порядка 10 млн рублей, пойдут на реализацию сразу двух проектов.

Фонд займется организацией отделения выездной паллиативной службы в Верхнеуслонском районе. Казанский хоспис направит средства гранта на помощь воспитанникам с паллиативным статусом из домов ребенка. В частности, в Сабинском районе, где более 50 детей нуждаются в помощи специалистов хосписа.

«Радостно начинать новый год с новых больших проектов – засучив рукава, приступаем к работе. Искренне благодарим Фонд президентских грантов за поддержку наших новых проектов. В этой помощи нуждаются сотни людей!» – говорит председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

