Казанский хор представил национальные песни в Карелии

Фотография предоставлена хором DELIZIA детской школы искусств №4 Казани

Образцовый хор DELIZIA детской школы искусств №4 Казани побывал с гастролями в Республике Карелия, где его артисты приняли участие в концертах, посвященных 85-летнему юбилею Карельского детского хора «Теллерво».

Помимо казанцев, в продолжавшейся три дня серии мероприятий был задействован Московский детский хор «Пионерия». Хор DELIZIA выступил в главных залах столицы северной республики Петрозаводска: в «Петровском дворце», в здании Музыкального театра Карелии, во Дворце искусств Кондопога.

Карельский хор «Теллерво» известен не только в России, но и за рубежом. Он назван именем героини карело-финского эпоса «Калевала» Теллерво — царевны леса, девочки, сеющей добро. С 1993 года «Теллерво» работает под руководством заслуженного работника культуры Республики Карелия Ирины Белковской. Артисты хора ежегодно выступают в разных городах России. Они также побывали с гастролями в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Италии и других странах.

Юбиляры подготовили уникальную праздничную программу: наряду с фольклорными песнями прозвучали и популярные произведения, а три хора пели в унисон. На заключительном концерте во Дворце искусств Кондопоги хоровое пение звучало под органный аккомпанемент.

Артисты «Теллерво» заметили, что казанский хор украсил юбилей коллектива своими колоритными национальными песнями.

«Наше выступление очень понравилось, весь зал аплодировал стоя. Безусловно, это огромный опыт для наших ребят. Этот маленькое путешествие они сохранят в своих сердцах», — поделились радостью руководитель хора DELIZIA Альбина Маликова, хормейстер Лиана Хабибуллина, концертмейстеры Фарида Нуруллоева и Екатерина Шатрова.

Фотографии предоставлены хором DELIZIA детской школы искусств №4 Казани.