Казанский хлебозавод №3 сохранил отсрочку по выплате долга из-за мобилизационного задания

Конкурсному управляющему обанкротившегося «Татфондбанка» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — не удалось добиться отмены отсрочки по выплате долга Казанским хлебозаводом №3. Еще 11 апреля 2014 года ТФБ открыл хлебозаводу №3 кредитную линию с лимитом выдачи 20 млн рублей под 13,5% годовых на строительство складских помещений, реконструкцию бункера хранения муки, строительство минимаркетов, приобретение производственного оборудования и модернизацию узла приготовления горячего водоснабжения цеха №1.

Последний платеж по возврату кредита должен был быть выполнен не позднее 28 декабря 2018 года. Кроме того, 16 апреля 2014 года предприятию была открыта в ТФБ еще одна кредитная линия — на этот раз на 300 млн рублей по ставке 10% годовых на пополнение оборотных средств. В обеспечение по кредиту хлебозавод предоставил двухэтажное здание кондитерского цеха, а также земельный участок под производственным комплексом общей площадью 27,9 тыс. кв. метров. 6 марта 2018 года банк предъявил клиенту претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, а затем обратился в суд.

Арбитраж постановил взыскать с должника по договору от 11 апреля 12,12 млн рублей, а также 357,5 млн рублей по договору от 16 апреля, включая неустойку на просроченные кредиты и штрафные санкции за просроченные проценты. Итого — 369,7 млн рублей. А также обратить взыскание на предметы залога, продав их с публичных торгов. Решение вступило в законную силу 13 марта 2019 года.

В отношении хлебозавода №3 4 июля прошлого года было возбуждено исполнительное производство. Предприятие попросило об отсрочке по выплате долга до 30 июня 2023 года. В обоснование своего заявления хлебозавод №3 сообщил, что входит в группу компаний АО «Холдинговая компания „Ак Барс“», которая, в свою очередь, относится к системообразующим предприятиям. Их список был утвержден Правительством РФ.

Исполком Казани 27 мая 2021 года утвердил мобилизационное задание по производству хлебобулочных изделий. Договор о его выполнении МКУ «Комитет потребительского рынка» подписал именно с хлебозаводом №3. Оно возлагает на предприятие ответственность по обеспечению хлебом в военное время как Вооруженных сил, так и гражданского населения.

Суд принял во внимание социально-экономическую значимость деятельности ответчика, значительность суммы задолженности, подлежащей взысканию, и возможность возникновения значительных негативных последствий в случае отказа в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения судебного акта и предоставил хлебозаводу отсрочку.

Агентство по страхованию вкладов дважды обжаловало это решение, но оба раза безрезультатно. Последний раз в отмене отсрочки ему отказал Арбитражный суд Поволжского округа 14 марта.