Казанский хлебозавод №1 признали банкротом

Арбитражный суд РТ признал сегодня банкротом ООО «Казанский хлебозавод №1», следует из картотеки дел. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Признать предприятие несостоятельным 10 января этого года потребовала компания «Лифт Технолoгия», которой он задолжал по договорам поставки 14,5 млн рублей.

Согласно материалам суда, это процедура несостоятельности отсутствующего должника, которая проходит по упрощенной процедуре. То есть хлебозавод №1, зарегистрированный в Казани на улице Магистральной, где он занимал помещения 1 и 2 в здании №77, там не находится.

Ранее – 9 февраля этого года, татарстанский арбитраж вынес решение по иску Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций (РАЦИН) к банкроту. В этом случае задолженность по договору поставки от 24 марта прошлого года составляла менее 300 тыс. рублей, но и ее хлебозавод не смог погасить. РАЦИНу был сразу же выдан исполнительный лист.

«Казанский хлебозавод №1» был зарегистрирован в апреле 2013 года, относится к микропредприятиям. Учредителем с 23 апреля 2020 года значится Екатерина Халикова. Выручка предприятия в 2021 году составила 74,1 млн рублей.