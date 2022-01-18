Казанский хирург помог девушке, повредившей шею на горнолыжном спуске в Свияжске

На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» девушка-сноубордист получила серьезную травму, на помощь пришел хирург Университетской клиники КФУ Булат Минхузин, катавшийся поблизости. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сам врач.

На прошлой неделе Булат Минхузин приехал на «Свияжские холмы» после работы покататься.

«Перед закрытием на последнем спуске в 15 метрах от меня девушку сбили, она каталась на сноуборде. Она начала кричать от боли, ей очень больно было. Решил остановиться, понял, что встать самостоятельно она не сможет, осмотрел полностью, оказал первую помощь», – рассказал врач.

Хирург смог на месте поставить предварительный диагноз – повреждение шейного отдела. Он помог транспортировать девушку до вершины горы, но из-за того, что для прибытия местных врачей и скорой нужно было время, а пострадавшая мучилась от боли, врач решил сам везти ее в седьмую городскую больницу Казани, там девушку приняли медики.

«Я считаю, что правильно сделал, что не дожидался медиков, потому что ждать минимум 30 минут, а ей очень прям больно было. Жизни угрожающих состояний в данный момент не было», – пояснил врач.

Булат Минхузин скромно признается, что ничего особенного в его поступке нет, так, по его мнению, поступил бы любой врач, кроме этого у каждого есть своя история.

Мужчина работает в приемном покое, видит различные травмы, имеет пятилетний стаж. Любителям горнолыжных курортов врач посоветовал быть максимально аккуратными, всегда смотреть по сторонам и кататься в спецэкипировке. Он также поделился негласным правилом: человек, который едет сзади, всегда ответственен за того, кто впереди.