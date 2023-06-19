Казанский вызов гегемонии Тутберидзе: что стоит за планами Минниханова и Загитовой?

Встреча Рустама Минниханова, Владимира Леонова и Алины Загитовой прошла в Петербургах на полях ПМЭФ

Фото: rais.tatarstan.ru

Загитова пообещала Минниханову показать проект школы фигурного катания в Казани

На горизонте российской «фигурки» замаячил новый субъект. Впервые о нем стало известно по итогам встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова, министра спорта республики Владимира Леонова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на полях Петербургского международного экономического форума.

Минниханов и Загитова обменивались не только мыслями по развитию спорта в Татарстане, но и просто тепло беседовали на отвлеченные темы. Например, Раис Татарстана в ходе диалога узнал, как дела у родителей спортсменки и передал им привет.

Однако главным итогом татарстанской встречи в Санкт-Петербурге стало вовсе не это. Минниханов обсудил с Загитовой возможность появления в республике школы фигурного катания, а также подчеркнул важность использования навыков фигуристки для популяризации этого вида спорта в Татарстане.

«Вы хороший пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», — заявил Минниханов.

Стороны договорились, что в ближайшее время Алина посетит Казань, где детально представит проект школы ее же имени.

«Татарская принцесса» – признанный на мировом уровне бренд в фигурном катании Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Просто школа для детей или новый центр силы в российской «фигурке»?

— По большому счету, никакой конкретики пока нет. На выходе мы можем увидеть, как простую школу для детей, так и нечто большее. Вплоть до центра, который сможет конкурировать со школой Этери Тутберидзе, ну или хотя бы с Академией Евгения Плющенко. Все будет зависеть от амбиций и задач, а также от готовности Минниханова вложить в проект серьезные средства.

Здесь важный нюанс — это имя и фамилия — Алина Загитова. «Татарская принцесса» – признанный на мировом уровне бренд в фигурном катании. Будет довольно странно создавать простую школу, когда у вас в рукаве такой козырь. Под это имя можно набрать талантливых фигуристок не только из Татарстана, но и со всей страны и сформировать серьезный тренерский штаб.

Идея Минниханова и Загитовой уже получила первые отклики в Москве. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев, при котором группа Этери Тутберидзе получила все условия для работы в «Хрустальном», прокомментировал для «ТИ-Спорт» ситуацию. Более того, опытный функционер готов участвовать в проекте сам.

— Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания. И я бы хотел, чтобы в Татарстане реализовали проект «Самбо-70», чтобы было образование плюс спорт. То есть и ледовый дворец и образовательная школа. А я был бы в ней главным директором, – заявил Лайшев.

Мы можем получить как простую школу, так и центр, который сможет конкурировать со школой Этери Тутберидзе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лайшев: «Знаю все секреты Тутберидзе, готов помочь, привет Минниханову»

«Конечно, школа могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но, как говорил мой друг, в жизни всё решают три вещи: деньги, деньги и деньги. Если Минниханов найдет средства, то всё возможно», – продолжает президент «Самбо-70».

Действительно, одно дело просто воспользоваться именем Алины Загитовой, чтобы привлечь детей к занятиям фигурным катанием в Татарстане. И совсем другое — создание условий, под которые в Казань приедут серьезные тренеры, хореографы и далее по списку.

«Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у Тутберидзе. Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь. Так что, привет Минниханову и всему Татарстану», – с юмором резюмировал Лайшев.

В Федерацию фигурного катания Татарстана никаких новостей о создании школы Загитовой не поступало Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С Федерацией Татарстана по поводу школы Загитовой никаких разговоров не было»

Прокомментировать новость о потенциальном создании школы мы также попросили генерального секретаря Федерации фигурного катания Татарстана Елену Тарасову. По ее словам, никаких новостей пока не поступало. Соответственно, о новой школе Загитовой там ничего не знают.

«По этому поводу я ничего, кроме как из соцсетей, не знаю. Так что никаких комментариев у меня быть не может. В Федерацию на этот счет никаких новостей не поступало», – заявила Елена Николаевна в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

При этом Тарасова отметила, что в самом факте создания в республике подобной школы нет ничего плохого. А на вопрос о ее необходимости емко ответила, что на данный момент в Татарстане нет даже одной специализированной школы фигурного катания.

«Что плохого в том, что будет открыта школа фигурного катания? Кроме хорошего - ничего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане нет школ исключительно фигурного катания»

«Я ведь даже не знаю, что это будет за школа, и на что она будет направлена. Будет ли это обычная школа или только для суперодаренных детей? Вообще, конечно, чем больше школ, тем лучше. У нас ведь в Татарстане нет ни одной школы исключительно фигурного катания – это, как правило, или отделение или наша Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

Школа имени Алины Загитовой? Может быть это, вообще, коммерческая школа будет. Кстати, в Москве таких центров очень много, а у нас в Казани ни одного. Что плохого в том, что будет открыта школа фигурного катания? Кроме хорошего — ничего. Но еще раз повторюсь, мне это неизвестно, и с Федерацией по этому поводу никаких разговоров не было», — подчеркнула Тарасова.

В ближайшее время Загитова должна представить Минниханову тот самый проект. Мы будем следить за развитием событий.