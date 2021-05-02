Казанский вратарь продолжит карьеру в Челябинске

Голкипер Эмиль Гарипов подписал контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с воспитанником казанского «Ак Барса» рассчитано на два года.

Ранее челябинцы отправили голкипера Ивана Федотова в столичный ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. 29-летний Гарипов в прошлом сезоне провел 21 матч за омский «Авангард» и московское «Динамо», в среднем отражая 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,28.

По словам Гарипова, из «Ак Барса», который он покинул несколько лет назад, на него никто не выходил.