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Ру Тат
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2 мая 2021  16:10
Сергей Гаврилов

Казанский вратарь продолжит карьеру в Челябинске

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Голкипер Эмиль Гарипов подписал контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с воспитанником казанского «Ак Барса» рассчитано на два года.
Ранее челябинцы отправили голкипера Ивана Федотова в столичный ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. 29-летний Гарипов в прошлом сезоне провел 21 матч за омский «Авангард» и московское «Динамо», в среднем отражая 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,28.
По словам Гарипова, из «Ак Барса», который он покинул несколько лет назад, на него никто не выходил.

Ак Барс
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