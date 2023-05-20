Казанский врач-нарколог заявил о росте пьянства и назвал причины

Несмотря на завершение пандемии коронавируса, в России после небольшого перерыва вновь наблюдается рост количества пьющих людей, заявил казанский врач-нарколог Галимзян Шакирзянов. По его словам, подобный рост пьянства наблюдался в первые дни пандемии.

«Сейчас пьянство более разрушительное, более агрессивное, – сказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24». – Согласно статистике, имеется небольшое увеличение. Немного цифры выросли во время пандемии, после этого они на время уменьшились. Но сейчас снова начали расти. Идет алкоголизация населения, но если говорить о частных клиниках, то туда обращаются все, кому не лень».

Пациенты частных клиник в статистику не попадают, отмечает нарколог, но обращений таких, по его словам, фиксируется много. «Судя по обращениям, люди пьют. Многие из них – женщины. Это большая проблема, потому что от здоровья женщин зависит наше будущее», – сказал он.

Среди причин такой ситуации Шакирзянов назвал «нестабильную жизнь», при которой алкоголь люди воспринимают как «антидепрессант». Одним из решений проблемы, по его мнению, может стать просвещение жителей, которых следует предупреждать о последствиях такого выбора.

«Все знают о том, что пить и курить вредно. Но между знанием и пониманием – большая разница. Когда к человеку придет осознание о том, что пить вредно, курить вредно и, вообще, неприемлемо, тогда он сможет отказаться от этого», – убежден нарколог.