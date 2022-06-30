Воспитанник «Академии Рубина» покинул ФК «КАМАЗ»

ФК «КАМАЗ» завершил сотрудничество с 32-летним защитником Наилем Замалиевым после завершения срока контракта. Об этом сообщает клубная пресс-служба автозаводцев.

Воспитанник «Академии Рубина» и уроженец Казани так и не сыграл в командах родного города. В январе 2006 года Замалиев перешел в столичное «Динамо-2». За 20 лет Наиль сменил 15 клубов, включая московское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и молдавский «Шериф».

Год назад Замалиев перешел в «КАМАЗ» из воронежского «Факела». В минувшем сезоне в первенстве ФНЛ и Кубке России Замалиев сыграл за челнинцев 23 матча, заработав 8 желтых карточек и одну красную. Авторитетный портал transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость Замалиева в 200 тыс. евро.