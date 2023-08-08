Казанский «Водоканал» внедрит систему подачи заявок по тарифам за 10 млн рублей

МУП «Водоканал» в Казани планирует внедрить автоматизированную информационную систему для подачи заявлений в Госкомтет РТ по тарифам. Услуги по ее созданию предприятие оценило в 10 млн рублей, направить их «Водоканал» планирует из собственных средств. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Называться новый инструмент будет система «Подача заявлений в ГКРТТ». В стоимость закупки входят цена поставляемого товара, все расходы (в том числе перевозка, установка и т.д.), страхование, уплата таможенных пошлин и другие статьи расходов.

Система будет представлять собой программу для ЭВМ класса BPMS, которая может быть настроена на различные бизнес-процессы с использованием функционала администратора без дополнительного привлечения разработчиков-программистов. С ее помощью предприятие будет не только отправлять заявки в Госкомитет по тарифам, но и получать результаты рассмотрения. Так, в ней должны отражаться этапы подачи, получения сведений, этапы прохождения заявок.

В том числе «Водоканал» планирует направлять через систему заявления на установку, корректировку тарифов водоснабжения и водоотведения для потребителей, установление инвестиционных программ и утверждение нормативов потерь воды.

Выполнить работы исполнитель должен будет в течение четырех месяцев с момента заключения договора. Определят его после 23 августа – до этого срока принимаютя заявки.