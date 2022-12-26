Казанский «Водоканал» развесил в местах ремонтных работ плакаты к Новому году

В Казани перед Новым годом на заборах, ограждающих места ремонтных работ, появились плакаты от МУП «Водоканал», посвященные наступающему празднику. Это уже четвертая серия таких плакатов, сообщает пресс-служба предприятия.

Авторы проекта надеются сделать надоевшие жителям столицы Татарстана коричневые заборы не такими скучными и «показать, что ремонтные работы — точно не навсегда». Кроме того, используя на этот раз новогоднюю тематику, они рассчитывают поддержать праздничную атмосферу по всему городу.

На плакатах размещены различные слоганы, так или иначе связанные с празднованием Нового года. Это «Водоканал — как Дед Мороз. Нас никто не видит, но мы тоже спешим вас порадовать», «Помните: на один бокал шампанского — один стакан воды. Утром 1 января скажете спасибо» и другие.