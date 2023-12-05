Казанский «Водоканал» прокомментировал инцидент с прорванной трубой в поселке Отары

Аварийная служба казанского «Водоканала» получила заявку на устранение утечки в жилом массиве Отары. Как сообщили корреспонденту «Татар-информа», аварийная служба до сегодняшнего дня не получала подобной заявки.

«Заявку от вас примем тогда. Не было заявки такой. Земельные работы там требуются. Это безхозный участок», — сообщил диспетчер по линии.

При этом сроки устранения проблемы сообщить диспетчер не смог.

Напомним, речь идет о прорыве трубы на улице Молодежная (Отары) возле дома 1В. Жители жаловались, что из-за ЧП земля в том месте проваливается, движение затруднено, так как вода прорывается из-под земли на проезжую часть.

«Все во льду, снизу под землей все смывает», — писали жители.

При этом сотрудников «Водоканала» ждут с 24 сентября.