Казанский ВИА «Волга-Волга» записал песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы

Казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» представил премьеру песни, которая посвящена 100-летию Булата Окуджавы. Песня выпущена на лейбле «Мороз Рекордс».

Выбор музыкантов пал на песню Кота Базилио и Лисы Алисы из кинофильма «Приключения Буратино». Над музыкой работал Алексей Рыбников. Это вторая песня из этого фильма, которую группа выбрала для записи.

Фото: © ВИА «Волга-Волга»

Пять лет назад «Волга-Волга» участвовала в большом проекте по случаю 95-летия автора множества дорогих всем стихов и песен в программе «Квартирник у Маргулиса». Для проекта была написана собственная версия «Песенки Пьеро».

«Нам показалось, что новая песня – это еще более близкая история, чем “Песенка Пьеро”. Мы ее сделали очень по-волжски. Мне кажется, аудитории будет интересно услышать наше прочтение. Надеемся, что работа войдет в трибьют, посвященный 100-летию Булата Шалвовича», – рассказал художественный руководитель и солист группы Антон Салакаев. Он также сообщил, что «Волга-Волга» планирует съемки клипа на песню.

Новый релиз выложен на всех музыкальных платформах.