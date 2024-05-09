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Казанский ВИА «Волга-Волга» записал песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы
Казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» представил премьеру песни, которая посвящена 100-летию Булата Окуджавы. Песня выпущена на лейбле «Мороз Рекордс».
Выбор музыкантов пал на песню Кота Базилио и Лисы Алисы из кинофильма «Приключения Буратино». Над музыкой работал Алексей Рыбников. Это вторая песня из этого фильма, которую группа выбрала для записи.
Пять лет назад «Волга-Волга» участвовала в большом проекте по случаю 95-летия автора множества дорогих всем стихов и песен в программе «Квартирник у Маргулиса». Для проекта была написана собственная версия «Песенки Пьеро».
«Нам показалось, что новая песня – это еще более близкая история, чем “Песенка Пьеро”. Мы ее сделали очень по-волжски. Мне кажется, аудитории будет интересно услышать наше прочтение. Надеемся, что работа войдет в трибьют, посвященный 100-летию Булата Шалвовича», – рассказал художественный руководитель и солист группы Антон Салакаев. Он также сообщил, что «Волга-Волга» планирует съемки клипа на песню.
Новый релиз выложен на всех музыкальных платформах.
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