Казанский ВИА «Волга-Волга» принял участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» принял участие в съемках Всероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ.

На этой неделе съемочная группа проекта работает в Казани. Артисты из Татарстана участвуют в записи семи песен. Всего же новая серия проекта объединит все 14 регионов Приволжского федерального округа.

«Приволжский регион уникален по своему этническому и культурному многообразию. И я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасно Поволжье и люди, живущие в нем!» – рассказал продюсер и музыкант Тимур Ведерников.

Группа «Волга-Волга» приняла участие в записи песни «Наш сосед». Запись и съемки прошли в музыкальной студии легендарного ансамбля.

«Мы с удовольствием откликнулись на приглашение сняться в этом проекте. Работа заняла два вечера. Мобильная команда работает очень тщательно и кропотливо. Вызывает уважение то, что Тимур знает, каким должен быть результат, и добивается от каждого участника безупречности», – поделился впечатлениями солист и руководитель «Волги-Волги» Антон Салакаев.

Всероссийский музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.