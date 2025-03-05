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Общество 5 марта 2025 10:53

Казанский вертолетный завод задолжал поставщикам 27 млн рублей

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В УФАС Татарстана обратились «Инжиниринговая компания «И.Д.И.» и торгово-промышленная компания «Адиас», сообщив, что Казанский вертолетный завод задерживает платежи за поставленную продукцию уже несколько месяцев. Общая сумма задолженности составляет 27 млн рублей.

Задолженность завода перед «Инжиниринговой компанией «И.Д.И.» достигла 12,7 млн рублей, тогда как долг перед торгово-промышленной компанией составил 14,8 млн рублей.

Антимонопольная служба применила санкции против Казанского вертолетного завода на сумму 500 тыс. рублей. Руководителю предприятия было вынесено представление об устранении причин и условий правнонарушения.

#УФАС по РТ
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