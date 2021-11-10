Казанский вертолетный завод построит новый цех финальной сборки

Фото: Владимир Васильев

Казанский вертолетный завод приступил к строительству нового цеха окончательной сборки вертолетов.

«На наших глазах происходит глубокая модернизация предприятия, это совершенно новый завод: мехобработка, агрегатное и малярное производства. И вот — цех окончательной сборки. Он был построен в 1953 году и уже не отвечал тем задачам, которые необходимы для современного вертолетостроения», — сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки нового производства.

Цех окончательной сборки — это место, где будет происходить завершающий этап строительства вертолетов. Ввод нового корпуса позволит решить вопрос оптимизации производственных площадей и повысить производительность труда за счет внедрения поточной сборки.

Общая площадь цеха составит более 23 тыс. кв. метров. Планируется организовать производство по принципу «умного цеха» и применять «зеленые технологии».

Завершить возведение объекта планируется в апреле 2024 года.