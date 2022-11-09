Казанский вертолетный завод произведет 26 Ми-8 по программе некоммерческого лизинга

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал красноярской авиакомпании «КрасАвиа» первый вертолет Ми-8МТВ-1 в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), сообщила пресс-служба корпорации.

Документ предусматривает производство 26 машин, вертолеты поставляются по программе некоммерческого лизинга для обновления воздушного флота в регионах страны. Ми-8МТВ-1 изготовлены на Казанском вертолетном заводе, будут доставлять пассажиров и грузы в отдаленные поселки Сибири и Дальнего Востока.

«Во многих уголках нашей страны вертолеты были и остаются единственно возможным видом транспорта, соединяющим труднодоступные поселки с крупными населенными пунктами. Все 26 новых Ми-8МТВ-1 будут оснащены улучшенной светотехникой, которая впервые применяется на российских вертолетах. До конца текущего года ГТЛК получит 12 таких машин, вторая часть партии поступит в авиакомпании в 2023 году», – говорится в пресс-релизе.

Ми-8МТВ-1 позволяет выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках. Машина может эксплуатироваться при температурах до минус 50 градусов и без установки дополнительных баков преодолевать расстояние до 620 км. В салоне вертолета размещены 22 сиденья, подготовлены места под установку медицинских модулей.