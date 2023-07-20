Казанский вертолетный завод победил в конкурсе «Лучшие практики наставничества 2022»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Финалистов всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества-2022» наградили сегодня в Казани в рамках тематической сессии форума «Производительность 360». В церемонии принял участие заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

«В условиях трансформации экономики и ее адаптации к новым реалиям предприятия стремятся найти новые источники и инструменты развития. Рост конкурентоспособности производимой продукции зависит не только от выстраивания новых цепочек поставок и поиска рынков сбыта, но и от способности предприятий перейти на использование новых технологических решений», – отметил он.

Заместитель министра добавил, что успешность и скорость внедрения новых решений зависит от эффективности системы обучения и адаптации работников компаний. По словам Керефова, институт наставничества — один из наиболее эффективных инструментов для обеспечения кратко- и среднесрочной потребности компаний в кадрах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди победителей оказался Казанский вертолетный завод, который получил награду в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».

Помимо этого, первое место в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» заняло муниципальное предприятие «Водоканал» города Ханты-Мансийск. «Концерн „Калашников“» Удмуртской Республики стал лидером в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении», а научно-исследовательский институт «Вектор» из Санкт-Петербурга получил награду в номинации «Наставничество в области прорывных технологий».

Напомним, что конкурс проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего на конкурс было подано почти 300 заявок от организаций со всей России.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.