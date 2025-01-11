Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский вертолетный завод передал спасателям МЧС новый вертолет Ми-8
Скопировать ссылку
С казанского вертолетного завода спасателям МЧС России передали новый вертолет Ми-8МТВ-1.
Наши летчики перегнали вертолет в Жуковский авиационно-спасательный центр, где он и будет базироваться.
Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, вертолетный парк теперь составляет 72 единицы. В ближайшей перспективе ожидается еще 6 воздушных судов.
Вертолет оснащен современным оборудованием и средствами пожаротушения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400