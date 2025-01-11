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Общество 11 января 2025 09:49

Казанский вертолетный завод передал спасателям МЧС новый вертолет Ми-8

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С казанского вертолетного завода спасателям МЧС России передали новый вертолет Ми-8МТВ-1.

Наши летчики перегнали вертолет в Жуковский авиационно-спасательный центр, где он и будет базироваться.

Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, вертолетный парк теперь составляет 72 единицы. В ближайшей перспективе ожидается еще 6 воздушных судов.

Вертолет оснащен современным оборудованием и средствами пожаротушения.

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