Казанский вертолетный завод передал спасателям МЧС новый вертолет Ми-8

С казанского вертолетного завода спасателям МЧС России передали новый вертолет Ми-8МТВ-1.

Наши летчики перегнали вертолет в Жуковский авиационно-спасательный центр, где он и будет базироваться.

Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, вертолетный парк теперь составляет 72 единицы. В ближайшей перспективе ожидается еще 6 воздушных судов.

Вертолет оснащен современным оборудованием и средствами пожаротушения.