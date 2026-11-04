Казанский вертолетный завод передал МЧС России новый вертолет Ми-8МТВ-1

Фото: МЧС России

МЧС России получило новый вертолет Ми-8МТВ-1, произведенный на Казанском вертолетном заводе. Он предназначен как для поиска и спасения людей, медицинской эвакуации и тушения пожаров, так и для перевозки грузов и личного состава в любое время суток. Об этом сообщили в Ростехе.

Вертолет, который отправят в Хабаровский авиационно-спасательный центр, оснащен системой видеонаблюдения, цифровым автопилотом, а также бортовой стрелой с лебедкой. Для санитарных рейсов в комплекте предусмотрены два медицинских модуля, а для повышения эффективности ночных спасательных операций кабина пилотов адаптирована для применения очков ночного видения.

«Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 могут использоваться практически в любых климатогеографических условиях, в широком диапазоне температур: от −50 до +50 градусов по Цельсию. Конструктивные особенности и оснащение делают такие суда идеально подходящими для эксплуатации в условиях сурового северного климата. Они зарекомендовали себя как надежный и эффективный инструмент для решения стоящих перед ведомством задач», – рассказали про возможности новой «восьмерки» в МЧС России.

Всего МЧС получило более 40 вертолетов семейства Ми-8. В 2020-м ведомство получило первый вертолет «Ансат», а в 2025-м – четыре модернизированных вертолета Ми-38ПС.