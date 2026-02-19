Фото: пресс-служба МЧС России

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС (поисково-спасательный), сообщает пресс-служба ведомства.

Вертолет способен перевозить до 40 человек, на скорости до 300 километров в час. При этом дальность полетов составляет порядка 1,5 тысяч километров. Грузоподъемность – до 4,5 тонн в кабине и 5 тонн на внешней подвеске.

«Отличительной особенностью Ми-38ПС является то, что он полностью автоматически проверяет все свои бортовые системы, то есть летчику по большому счету нужно нажать только одну кнопку, дождаться окончания проверки и прочитать ее результаты», – рассказал летчик-испытатель Казанского вертолетного завода Сергей Яворенко.

Среди задач, которые будет выполнять вертолет – тушение пожаров, борьба с последствиями аварийного разлива нефтепродуктов, а также эвакуация раненых, которая может выполняться с установкой одноместных и двухместных медицинских модулей. Если посадить вертолет невозможно, то для эвакуации пострадавших предусмотрена возможность использования лебедки.

После выпуска вертолет перегнали в Хабаровск. Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, машина заступит на дежурство в авиазвене в Певеке.