Казанский вертолетный завод к 2023 году планирует повысить зарплату рабочим на 35%

Казанский вертолетный завод повысит уровень заработной платы основным производственным рабочим и рабочим контрольного аппарата, говорится в сообщении предприятия в одной из социальных сетей.

Повышение зарплат запланировано дополнительно к ежегодной индексации с 1 декабря.

В общей сложности повышение тарифных ставок в декабре для рабочих (маляров, клепальщиков и других) составит порядка 30%.

При условии выполнения плана по выпуску вертолетов в следующем году, рост средней зарплаты по основным производственным рабочим к 2023 году составит порядка 35%.

«Поскольку мы наращиваем производство, нам требуются специалисты в разных направлениях – от высококвалифицированных производственных рабочих и инженеров до специалистов различных направлений деятельности. На предприятии свыше 100 подразделений, более 10 основных производственных цехов», – говорится в информации. ⠀

На сегодняшний день средняя заработная плата по КВЗ составляет больше 53 тысяч рублей – это выше, чем средняя зарплата по Казани, подчеркивается в сообщении.

Казанский вертолетный завод (КВЗ) входит в холдинг «Вертолеты России». Предприятие выпускает модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, а также легкий вертолет Ансат.