Чемпион мира по ушу, казанец Ильяс Хуснутдинов может завершить профессиональную карьеру

Многократный чемпион мира и Европы, 11-кратный чемпион России по ушу казанец Ильяс Хуснутдинов пока не определился с тем, будет ли он продолжать свою профессиональную карьеру или полностью посвятит себя тренерству. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сам спортсмен.

«Пока не знаю, возможно, не буду больше выступать», - признался собеседник.

При этом он уже тренерует детей и имеет высшую тренерскую категорию. В частности, его группа показала показательную программу по направлению таолу на открытии Кубка Татарстана «Восточный барс – Кончыгыш барсы», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».