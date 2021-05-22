news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  21:17
Арсений Каримов

Чемпион мира по ушу, казанец Ильяс Хуснутдинов может завершить профессиональную карьеру

Чемпион мира по ушу, казанец Ильяс Хуснутдинов может завершить профессиональную карьеру
news_top_970_100

Многократный чемпион мира и Европы, 11-кратный чемпион России по ушу казанец Ильяс Хуснутдинов пока не определился с тем, будет ли он продолжать свою профессиональную карьеру или полностью посвятит себя тренерству. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сам спортсмен.

«Пока не знаю, возможно, не буду больше выступать», - признался собеседник.

При этом он уже тренерует детей и имеет высшую тренерскую категорию. В частности, его группа показала показательную программу по направлению таолу на открытии Кубка Татарстана «Восточный барс – Кончыгыш барсы», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#ильяс хуснутдинов #Ушу
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное