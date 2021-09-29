Казанский университет поставит бюст студенту №1 – известному писателю Сергею Аксакову

У главного здания КФУ появится бюст его первого студента Сергея Аксакова, ставшего в дальнейшем известным писателем. Об этом сообщает пресс-служба института «Татинвестгражданпроект», специалисты которого уже начали предпроектные работы.

По словам Германа Бакулина, заслуженного архитектора России, для установки бюста Сергея Тимофеевича Аксакова, получившего в Императорском Казанском университете студенческий билет №1, рассматривается два варианта локаций. Одна – в сквере у кафедры астрономии в ансамбле с памятниками Льву Толстому и другим знаменитым выпускникам университета во дворе главного здания, вторая – у южного фасада главного корпуса. Как пояснили в пресс-службе КФУ, под этим также имеется в виду территория во дворе главного здания, но ближе к УНИКСу.

«Я делаю архитектурную привязку в двух вариантах. Сейчас ведем предпроектную работу: оцениваем возможности посадки памятника на территории. Я, в частности, сопоставляю варианты, чтобы можно было обсудить их профессиональным сообществом. Но могу сказать, что оба места достаточно равноценны. Если поставить бюст у южного фасада, лицо будет освещено в течение дня оптимально. И второй вариант неплох по смыслу, поскольку там есть уже установленный памятник Льву Толстому, и если сделать ансамбль из бывших студентов-выпускников, знаменитых личностей, которые окончили Казанский университет, в этой системе Аксаков мог бы занимать достойное место. Тогда это будет реконструкция существующего скверика, его более заметное благоустройство», – пояснил Герман Бакулин корреспонденту ИА «Татар-информ».

При этом собеседник упомянул, что, по его информации, научный совет уже определился с локацией. Утверждение же места размещения объектов монументального искусства – стандартная процедура, в которой участвуют представители Министерства культуры РТ, городского Управления архитектуры и градостроительства и в данном случае инициатора установки бюста Аксакову – Казанского университета.

«Рабочая модель бюста уже готова. По высоте она метр с небольшим, по ширине в плечах – 80-90 сантиметров. Бюст будет бронзовым, постамент – из гранита. Он будет выполнен с учетом оптимального восприятия скульптурного произведения. Для постамента я сделал несколько вариантов эскизов, которые также можно обсуждать», – сказал Герман Бакулин.

В Казани прошли юношеские годы Сергея Тимофеевича Аксакова, ставшего мастером реалистической прозы. Сначала он учился в Казанской гимназии, а после стал одним из первых студентов Императорского Казанского университета, открывшегося в 1804 году. Так как фамилия Аксакова, согласно алфавитному порядку, стояла в начале списка первого набора студентов, Сергей Аксаков получил студенческий билет за номером 1.

Архитектор Герман Бакулин, работающий в мастерской «Татинвестгражданпроекта» над бюстом Аксакова, в 1971 году был одним из 28 студентов первого выпуска Казанского инженерно-строительного института и Татарстана в целом по специальности «архитектура». За свою карьеру он работал в коллективе соавторов над такими объектами, как проект Республиканской больницы на 1000 мест (корпус РКБ 1976 года), Детской республиканской больницы на 320 мест (ДРКБ 1977 года). Через десять лет после защиты диплома Герман Бакулин за проектировку и строительство Выставочного зала Союза художников Республики Татарстан (сейчас это Галерея современного искусства) в составе авторского коллектива был удостоен Госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая. Был экспертом-консультантом коллектива проектировщиков мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле.