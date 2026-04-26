Казанский УНИКС встретится с МБА-МАИ в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершился, и команды переходят к плей-офф – самой напряженной части сезона. В четвертьфинальной серии до трех побед УНИКС, занявший второе место с результатом 33 победы и 7 поражений, встретится с московской МБА-МАИ, завершившей «регулярку» на седьмой строчке (18-22). Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Команда Велимира Перасовича подошла к плей-офф на победной серии, выиграв два последних матча, и рассчитывает продолжить ее уже в первом раунде. Первые две встречи пройдут в Казани на площадке «Баскет-холла» 26 и 28 апреля. УНИКС получил преимущество домашней площадки не только в четвертьфинале, но и в полуфинале.

МБА-МАИ большую часть сезона держалась в первой шестерке, однако в концовке уступила позиции. Ключевым стало поражение в Красноярске от «Енисея» со счетом 80:85 за два тура до финиша, несмотря на результативную игру Павла Савкова (18 очков, 7 передач, 5 подборов) и Андрея Зубкова (15 очков, 8 подборов, 5 передач).

В следующем матче москвичи сумели отыграть 13-очковое отставание в четвертой четверти в выездной игре против ЦСКА, однако уступили в овертайме – 108:109. Наиболее результативными в той встрече стали Владислав Трушкин (21 очко, 5 точных трехочковых из 6), Андрей Зубков (18 очков, 6 подборов) и Павел Савков (16 очков, 6 передач).

Этот овертайм стал для команды Василия Карасева уже вторым в сезоне против ЦСКА. Ранее, 18 февраля, МБА-МАИ также уступила армейцам в дополнительное время – 106:109. Тогда лидерами команды были Вячеслав Зайцев (21 очко, 6 передач, 3 перехвата) и Максим Барашков, оформивший дабл-дабл (20 очков, 11 подборов, 2 блок-шота).

В заключительном туре регулярного чемпионата 22 апреля московская команда уверенно обыграла «Самару» со счетом 79:61, но не смогла догнать «Уралмаш», занявший шестое место, несмотря на то, что в течение сезона МБА-МАИ четырежды обыгрывала этого соперника.

Отдельным достижением команды стал Кубок России, который москвичи впервые завоевали в середине марта. В финале во Владивостоке они с минимальным преимуществом обыграли «Пари Нижний Новгород» – 68:67. Самым ценным игроком «Финала четырех» был признан Андрей Зубков, а Павел Савков вошел в символическую пятерку турнира.

История очных встреч говорит в пользу казанцев: УНИКС выиграл все 14 матчей против МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. В текущем сезоне три из четырех побед были одержаны с двузначным преимуществом – 83:66 и 82:71 в Казани, 90:84 и 89:56 в Москве.

УНИКС также показывает один из лучших результатов на домашней площадке: в «Баскет-холле» команда проиграла лишь два из двадцати матчей регулярного чемпионата. МБА-МАИ, в свою очередь, выступает стабильно как дома, так и на выезде: на их счету 9 побед и 11 поражений в гостях. При этом москвичи подходят к серии с тремя подряд поражениями на выезде, но остаются в числе лучших команд лиги по этому показателю.