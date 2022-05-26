Казанский УНИКС сегодня может выиграть бронзовые медали баскетбольной Единой лиги

Сегодня УНИКС проведет четвертый матч бронзовой серии плей-офф Единой лиги против краснодарского «Локомотива-Кубань». В случае победы, казанский клуб уже сегодня может стать обладателем бронзовых медалей сезона 2021/22.

Так, серию до трех побед казанцы продолжат на гостевом паркете «Баскет-Холла» в Краснодаре. Игра под номером «четыре» состоится сегодня, 26 мая в 20.00 по московскому времени.

На данный момент после трех игр со счетом 2:1 в серии ведет УНИКС.

В первой игре верх со счетом 90:75 одержали казанцы. В матче под номером «два» победили железнодорожники – 94:81, а в третьей встрече в Краснодаре победу вновь одержал УНИКС – 93:87.

Если же для выявления победителя понадобится пятая игра, то серия переедет обратно в столицу Татарстана.

Стоит отметить, что в параллельной серии финала до четырех побед сражаются московский ЦСКА и питерский «Зенит». После трех матчей счет 2:1 в пользу армейского клуба. Четвертая встреча серии состоится завтра, 27 мая.