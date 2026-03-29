Казанский УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС проведет матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против краснодарского «Локомотива-Кубань». Встреча состоится в «Баскет-Холле» и начнется в 18:00. Казанцы продолжают борьбу за первое место, тогда как их соперник нацелен закрепиться в тройке лидеров.

Противостояние УНИКСа и «Локомотива-Кубань» остается одним из самых принципиальных в лиге. Команды не раз встречались в ключевых матчах и сериях. В прошлом сезоне они оспаривали третье место: казанский клуб выиграл серию со счетом 3-1 и завоевал бронзовые медали.

При этом в регулярном чемпионате того сезона сильнее оказался краснодарский клуб, который взял сезонную серию с аналогичным счетом – 3-1.

Соперники установили рекорд Единой лиги ВТБ, проведя между собой девять серий в плей-офф.

В текущем сезоне команды уже встречались трижды, и во всех матчах победу одержал УНИКС. 19 октября казанцы выиграли дома со счетом 74:63, 4 января оказались сильнее в Краснодаре (81:77), а 8 февраля вновь победили на выезде – 82:79.

Общий счет личных встреч составляет 37-30 в пользу УНИКСа.