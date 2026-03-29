29 марта 2026 20:08

Казанский УНИКС одержал вверх над клубом «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Фото: официальный портал бк УНИКС

Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ, прошедшем 29 марта 2026 года в 18:00 на Баскет-холле в Казани..

Игра завершилась победой хозяев со счетом 75:67. В первой четверти хозяева набрали 16 очков, а гости – 17. Во второй четверти казанцы увеличили отрыв, набрав 23 очка, по сравнению с 21 у краснодарцев. Третья четверть прошла с преимуществом «Локомотив-Кубань» (18:18), однако в заключительной четверти УНИКС смог удержать победный результат, набрав 11 очков против 10 у соперников.

#БК Уникс #локомотив-кубань #единая лига втб
В топе
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
Невыученные уроки: проигранная кампания США во Вьетнаме рискует повториться в Иране

Невыученные уроки: проигранная кампания США во Вьетнаме рискует повториться в Иране

29 марта 2026
