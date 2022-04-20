Казанский ТЮЗ выехал в Санкт-Петербург на «Арлекин» – детский аналог «Золотой маски»

Актеры Казанского ТЮЗа в ночь на 20 апреля выехали в Санкт-Петербург для участия со спектаклем «Иваново детство» во всероссийском фестивале театрального искусства для детей и конкурсе на соискание российской национальной премии «Арлекин». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор театра Айгуль Горнышева.

«Арлекин» будет проходить в городе на Неве с 21 по 29 апреля, за это время на разных площадках будут показаны 116 спектаклей из разных регионов, предварительно отобранных жюри. Постановка Казанского ТЮЗа «Иваново детство» откроет XIX фестиваль: состоится один показ, 21 апреля, на сцене театра «Зазеркалье».

«Со спектаклем “Иваново детство” мы вернулись недавно с фестиваля “Золотая маска” и теперь выезжаем, чтобы открыть, как неофициально называют, детскую “Золотую маску” – фестиваль “Арлекин” в Санкт-Петербурге. Конечно, спектакли проходили отбор, попасть на этот фестиваль, стать номинантом – это уже очень почетно. Но эта поездка не была бы возможна без помощи Министерства культуры РТ и Президента РТ: все финансирование, все дорожные расходы регион, республика, взяла на себя», – отметила Горнышева.

Назовет и наградит лауреатов «Арлекин» 29 апреля. Церемонию награждения проведут дети — ученики московской школы «Класс-центр», режиссером торжественного вечера стал директор школы Сергей Казарновский.