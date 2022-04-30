Казанский ТЮЗ удостоился спецпремии Союза театральных деятелей РФ

Группа Казанского государственного ТЮЗа получила спецпремию Союза театральных деятелей РФ на церемонии чествования лауреатов конкурса на соискание Российской национальной премии «Арлекин». Коллектив удостоился награды за весомый вклад в развитие детского театра России, сообщает ТАСС.

21 апреля в Санкт-Петербурге казанцы открыли фестиваль спектаклем «Иваново детство» в постановке Антона Федорова. Постановка была отмечена за яркое освещение темы «Ребенок и война».

«Эта премия свидетельствует о нашем уважении к тем коллективам, которые посвящают свою жизнь театру для детей. И я с удовольствием ее вручаю Казанскому ТЮЗу в год его 90-летия, — заявила, награждая призеров, член жюри — театровед Ольга Глазунова. — У этого театра очень сложная и многоступенчатая судьба. У него был момент затихания жизни. Но сейчас театр опять воспрял и живет очень интересно».

Она выразила надежду, что казанских артистов и дальше ожидает полнокровная творческая жизнь.