Казанский ТЮЗ создал телеграм-бота для помощи в выборе спектаклей

Театр юного зрителя Казани создал в мессенджере Telegram бота, который будет помогать пользователям выбирать спектакли для посещения, сообщает пресс-служба театра. Подписчики бота, кроме того, будут первыми получать доступ к промокодам и скидкам на билеты в театр.

Бот показывает афишу на неделю и может сориентировать по театральным постановкам согласно возрастным рекомендациям или по предпочтениям взрослого зрителя. Затем пользователи будут перенаправляться на сайт Казанского ТЮЗа, сразу на выбранный спектакль, чтобы прочитать о нем подробнее и купить билет.

Для запуска бота нужно ввести в строке поиска Telegram «Билеты в Казанский ТЮЗ» или перейти по ссылке.