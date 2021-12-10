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Культура
10 декабря 2021  12:35
Оксана Романова

Казанский ТЮЗ создал телеграм-бота для помощи в выборе спектаклей

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Театр юного зрителя Казани создал в мессенджере Telegram бота, который будет помогать пользователям выбирать спектакли для посещения, сообщает пресс-служба театра. Подписчики бота, кроме того, будут первыми получать доступ к промокодам и скидкам на билеты в театр. 

Бот показывает афишу на неделю и может сориентировать по театральным постановкам согласно возрастным рекомендациям или по предпочтениям взрослого зрителя. Затем пользователи будут перенаправляться на сайт Казанского ТЮЗа, сразу на выбранный спектакль, чтобы прочитать о нем подробнее и купить билет.

Для запуска бота нужно ввести в строке поиска Telegram «Билеты в Казанский ТЮЗ» или перейти по ссылке.

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