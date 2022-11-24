Казанский ТЮЗ реализует идею предъюбилейного питчинга зрителей — пластический спектакль

Казанский ТЮЗ поставит пластический спектакль «Нежность» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно эта идея была признана жюри лучшим предложением предъюбилейного питчинга от зрителей, который прошел в театре 20 ноября.

«Пластический спектакль — это спектакль без слов. Выразительными средствами выступают танец, жест, хореография. В спектакле примут участие дети с особенностями здоровья, а педагог-режиссер будет бережно работать с ними, чтобы раскрыть личность каждого перформера. Планируем показы этого спектакля на большой сцене», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Предложить свои проекты Казанскому ТЮЗу мог любой желающий, и последующая реализация лучшей идеи была сразу заявлена организаторами прямого диалога со зрителями. Поступило более 20 заявок, из них заочный отбор прошли пять. Но в последний момент пришел еще один любопытный проект, и его презентацию тоже решили заслушать очно перед жюри.

Оценивали идеи для будущей постановки заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, депутат Госсовета РТ и координатор федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» Людмила Рыбакова, директор театра Айгуль Горнышева, главный режиссер Радион Букаев, заместители директора Сюмбель Мухаматгалимова и Айдар Хасамеев, руководитель литературно-драматургической части Валерия Завьялова, специалист по грантовой и фестивальной деятельности Лейла Калимуллина.

Свои проекты им презентовали Ильдар Муллин (спектакль-импровизация «Остановка»), Марина Динова (спецпроект «Плейбэк-театр»), Дарья Маленок (музыкально-поэтический спектакль о Владимире Высоцком), Михаил Хисматуллин (проект «Сказки Казанского кота»), Юлия Пермякова и некоммерческая организация помощи людям с ментальными нарушениями «Дом дружбы и особого развития „Пирамидка”», которая и предложила идею пластического спектакля «Нежность». Жюри сочло его наиболее проработанным, актуальным и востребованным для театра.

Пластический спектакль «Нежность» — приглашение для взрослых познакомиться с внутренним миром детей, наполненным их фантазиями и историями. Спектакль также затрагивает вопросы педагогического характера, давая возможность взглянуть на некоторые явления глазами ребенка: проникнуть в его эмоции и понять его нежность, которую он стремится дарить всем окружающим.

Воплощать идею спектакля будут участники инклюзивной творческой лаборатории Казанского ТЮЗа «Создавая театр».