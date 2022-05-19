Казанский ТЮЗ расскажет о детском одиночестве в спектакле к 90-летию Аксенова

В конце мая в Казанском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Приключения Гены Стратофонтова» по произведениям Василия Аксенова. Режиссером постановки выступит выпускник ГИТИСа Тимур Галеев.

В этом году столица республики отмечает сразу два юбилея — 90-летие со дня рождения писателя, уроженца Казани Василия Аксенова и 90-летие Казанского ТЮЗа. В преддверии памятных дат творческий коллектив подготовил спектакль по мотивам произведений прозаика «Мой дедушка памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит».

«Наш театр стоит в городе с многовековой историей, которую создают значимые люди этого города. Василий Аксенов — уроженец Казани, который регулярно здесь бывал. Поэтому не обратить внимания на его творчество мы не могли. Для меня это интересный опыт: до этого я ни разу читал детские произведения писателя. В наших современных реалиях многие реплики из этого произведения написаны словно вчера», — отметил главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Главный герой спектакля — ленинградский пионер из хорошей семьи: отец — известный альпинист, мама — мастер парашютного спорта, бабушка — ветеран Великой Отечественной войны. Пока близкие покоряют вершины и ставят новые немыслимые рекорды, мальчик остается наедине с собой. От тоскливого одиночества и, казалось бы, бесконечной разлуки с близкими главный герой спасается при помощи своего живого воображения. Мальчик выдумывает далекую страну Большие Эмпиреи и рассказывает портрету дедушки вслух обо всех приключениях. Его устами высказывается мысль о том, что сказочная страна нуждается в спасении. Однако в спасении нуждается сам герой пьесы.

«Этот спектакль заставляет посмотреть на наш окружающий быт, на то, как мы общаемся с детьми с другой стороны. Этот спектакль для семейного просмотра в полной мере. Авторы, когда создавали его, говорили о том, что самое ценное, что у нас есть, — это семья. И то время, которое мы иногда в силу занятости не уделяем семье, оно уходит безвозвратно, и, к сожалению, это время ничто другое заменить не может. Спектакль как раз о том, что нужно уделять время своему ребенку и своей семье», — рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

По словам самого режиссера, постановка достаточно сильно перекликается с современными реалиями. «Ребенок один, а взрослые заняты своими делами. В наше время это очень распространено, поэтому наша цель — показать, как можно занять себя собственным воображением», — отметил режиссер Тимур Галеев.

Он добавил, что одиночество главного героя перекликается с биографией самого прозаика. «В возрасте пяти лет будущий писатель остался один, без мамы и папы. Конечно, это было в виду внешних обстоятельств. Но ощущение, что он остался без родителей, я думаю, сидит в глубине творчества Аксенова», — подчеркнул он.

Однако директор музея Василия Аксенова Ирина Аксенова возразила, что в вынужденной самостоятельности героя есть свой потенциал. «В моем восприятии человек самостоятельный — это человек деятельный и, можно сказать, состоятельный. Избалованный ребенок нами всегда узнаваем, также узнаваем ребенок самостоятельный», — рассказала она.

Художником постановки выступил Никита Сазонов, художником по свету Ания Шепелюк, композитором — Альфит Фархадшин. В спектакле заняты артисты Дмитрий Язов, Гузель Шакирзянова, Нияз Зиннатуллин, Евгений Быльнов, Дарья Бакшеева, Гузель Валишина, Валерий Антонов, Эрнест Маторкин, Руслан Зубайраев.

Спектакль поставлен в рамках Федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».