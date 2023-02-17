Казанский ТЮЗ препарировал историю театра на 33 буквы и приглашает на лекции о его азах

Казанский ТЮЗ с 28 февраля запустит цикл лекций «Популярная история театра от “А” до “Я”». Слушателями каждой такой лекции смогут стать до 40 человек в возрасте от 12 лет, тема первой лекции – античность. Просветительские встречи будет вести кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник центра искусствоведения Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук РТ Елена Шевченко.

«Мы планируем масштабный цикл лекций – у нас 33 буквы алфавита. Пока мы спланировали пять лекций на первые пять букв алфавита. Дальше будем смотреть, насколько это будет востребовано или нет. Возможно, мы сможем провести лекцию почти на каждую букву алфавита, а, возможно, чуть поменьше. Главная наша цель – популярно для широких слоев населения (аудитория 12+) рассказать про театр и основные вехи его развития. Цепляясь за определенную букву алфавита, мы будем пояснять основные театроведческие термины, параллельно будет завязана еще и теория театра. Надеемся, что наши зрители, потенциальные зрители и вообще люди, которые любят театр и интересуются им, будут больше понимать, как он развивается, какие у него были истоки, как он живет в современности, и в итоге будут более качественно наслаждаться им», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Первая лекция по теме «Античность» будет посвящена, конечно же, античному театру Древней Греции, где в колыбели цивилизации сначала появилось, а потом и постепенно крепло это искусство. Слушатели вспомнят о празднествах в честь бога Диониса, из которых произошел греческий театр, поговорят о его устройстве, великих трагиках Эсхиле, Софокле и Еврипиде, об «отце комедии» Аристофане, а затем переместятся в Древний Рим. Лектор расскажет, что такое «агон», «аттика», «амфитеатр», кем были Аристотель и Марк Аврелий, какова роль Афин в истории театра и т.д.

Лекции будут проходить один раз в конце месяца в вечернее время, в зеркальном зале Казанского ТЮЗа. Вместимость зала – 40 человек, посетить лекцию можно в том числе по Пушкинской карте.

Первые пять букв алфавита помогут рассказать о театре более менее в хронологическом порядке. Следом за «Античностью» в цикле лекций в этом сезоне последуют темы «Барокко», «Возрождение», «Гоцци и Гольдони» (венецианский драматург и либреттист Карло Гоцци, итальянский писатель и драматург, автор сказочных пьес Карло Гольдони – прим. Т-и) и «Драма».