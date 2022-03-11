Казанский ТЮЗ представит «Уравнение с одним неизвестным» к юбилею Дмитрия Язова

Казанский ТЮЗ 26 марта представит «Уравнение с одним неизвестным» – юбилейный творческий вечер заслуженного артиста Татарстана Дмитрия Язова. Свой день рождения актер отмечает в марте, в Казанском ТЮЗе он служит уже четверть века.

«”Уравнение с одним неизвестным” доступно для посещения всеми желающими по входному билету ТЮЗа. Творческий вечер пройдет лишь единожды, его составят отрывки из спектаклей с участием юбиляра, песни в его исполнении и, конечно, поздравления коллег и друзей», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе театра.

В коллектив Казанского ТЮЗа Дмитрий Язов был принят еще студентом Казанского театрального училища – в 1996 году. За время работы в театре примерил на себя роли более чем в 40 спектаклях. Это и Франц в «Короле-Дроздобороде», и Агностос и Ксанф в «Лисе и винограде» разных лет, и солдат Игнат в спектакле «В огне не горит, в воде не тонет», и Моцарт в «М.Т. – 1\2», и Дон Алонсо в «Дон Жуане», и брат Джованни в «Ромео и Джульетте», и Альфред Никифорович в «Зимней сказке для взрослых». Дмитрию Язову вручены Почетная грамота Союза театральных деятелей Республики Татарстан, нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре». Актер – неоднократный номинант ежегодной театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана».

«За столько лет работы у меня накопилось много того, чего я еще не показал в стенах театра. Хочется поделиться мыслями и воспоминаниями, побольше рассказать о себе и поближе познакомиться со зрителями. Каждый из присутствующих в зале знает меня с разных сторон. Если собрать все это воедино, то наверняка получится цельный человек. Кто-то вспомнит то, что было, а кто-то узнает что-нибудь новенькое», – сказал сам Дмитрий Язов о своем предстоящем творческом вечере.