Казанский ТЮЗ покажет свои хиты в Набережных Челнах

24 сентября Казанский ТЮЗ отправится на гастроли в Набережные Челны. На площадке ДК «КАМАЗ» состоятся показы спектаклей «Северное сияние» (Ирина Васьковская в постановке Лилии Ахметзяновой) и «Свадьба с генералом» (Антон Чехов в постановке Владимира Чигишева).

Гастроли приурочены к 90-летию театра и проходят в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» и «Республиканских гастролей». Спектакли направлены на нравственное воспитание детей и молодежи, а также укрепление дружбы и взаимоотношений народов Поволжья.

Показы пройдут в 13:00 и 18:00. Билеты можно купить по ссылке.

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Государственное бюджетное учреждение «Казанский государственный театр юного зрителя»